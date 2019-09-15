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Вскрытие замков - от 1500р.

В данной ситуации необходимо обращение к специалисту, способному быстро и качественно произвести вскрытие замков донецких квартир. Именно поэтому, сегодня наша компания является профессиональным агентством, предоставляемым услугу вызова мастера вскрытия замком к вам домой. Мы работаем с 2004 года и смогли предоставить деятельную помощь тысячам жителей города.

Вскрытие замков в Донецке. Данные преимущества, а также ответственность работы мастеров, которые осуществляют процедуру замены или установки замка, дали нам возможность стать заслуженным лидером в своем сегменте услуг.

Жители города готовы доверить нам вскрытие замков донецких квартир или авто, зная, что мастер приступит к работе только в присутствии хозяина, а любых проблем с несанкционированным проникновением в ваш дом или транспортное средство в дальнейшем не возникнет.

Звоните, мы вам поможем!

Услуги

Вскрытие замков
Вскрытие замков
Вскрытие автомобилей
Вскрытие авто
Вскрытие сейфов в Донецке
Вскрытие сейфов
Установка замков
Установка замков
Ремонт замков
Ремонт замков
Изготовление ключей
Изготовление ключей
Фото наших работ

Преимущества городской службы вскрытия замков

На сегодняшний день нам удалось создать лучшую команду специалистов, занимающих решением проблем с замками. Несмотря на специфику предоставляемой услуги, нам доверяют вскрытие своих квартир, сейфов и авто тысячи клиентов, зная что принципами каждого нашего сотрудника является:

— качественная работа со всеми видами замков, как дверных, так и автомобильных, благодаря которой, вскрытие или замена исключает любые повреждения;

— оперативность мастера, по аварийном вскрытии замков, в связи с которой, вам не только не придется долго ждать приезда работника, но и удастся получить результат в течении часа;

— низкая стоимость услуги, благодаря которой наша служба вскрытия замков пользуется заслуженным авторитетом у широкого круга клиентов.

Закажите услугу "Вскрытие замков" прямо сейчас

Не упустите свой шанс воспользоваться услугами надежного партнера, позволяющего оперативно решить проблему со вскрытием замков разных видов. Профессиональные работники, которые проходят тщательный отбор, произведут аварийное вскрытие замков, полностью устранив проблему с закрытой дверью, а также установят взломостойкую систему защиты.

С нами вы можете быть полностью уверенными в высоком качестве и надежности устанавливаемых замков. Оперативная помощь нашей службы вскрытия замков в самый нужный момент, которую мы предоставляем, станет для вас лучшим решением.

Проблемы с которыми к нам обращаются:

  • Утеря ключей
  • Захлопнулась дверь
  • Заклинил замок
  • Застрял ключ
  • Ребенок закрыт внутри квартиры
  • Стало плохо человеку внутри квартиры
  • Захлопнулся автомобиль
  • Забыли код от сейфа
  • Другая нестандартная ситуация

Стоимость вскрытия замков

Называем точную цену по телефону, в отличие от других компаний, которые говорят только «от» — а верхний предел неограничен, и, как правило, по факту цена гораздо выше.

от 1500р

от 1800р

от 1500р

от 2000р

от 1500р

от 1500р

от 1500р

от 2000р

от 2000р

Аварийное вскрытие замков
Аварийное вскрытие сейфов
Аварийное вскрытие авто
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Установка замков
Замена замков
Ремонт замков
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Изготовление ключей
Изготовление авто-ключей
Ремонт авто-замков
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Реставрация дверей
Перекодировка замков
Изготовление ключа по замку
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Этапы работ по вскрытию замков

  • Позвоните или закажите обратный звонок на сайте – мы перезвоним в течение одной минуты.
  • Как можно точнее опишите проблему – мы назовем точную цену, и тут же выезжаем на указанный адрес.
  • Приготовьте документы и немного подождите – в течение 15-20 минут специалист будет у вас.
  • Предъявите документы – после проверки, специалист приступает к работе и через примерно 15-20мин. дверь открыта.
  • Оплатите оказанную услугу и материалы после выполнения всех работ – стоимость сотрудник сообщит после осмотра двери и до начала работы, чтобы вы заранее знали точную сумму.

Необходимые документы для аварийного вскрытия замков

Мы работаем официально. Перед тем, как будет производиться аварийное вскрытие замков, необходимо предоставить мастеру документ, подтверждающий право собственности, распоряжения на недвижимое имущество (квартиру, дом, гараж, офис) либо автомобиль.

  • Наличие официального документа:
  • Паспорт с пропиской.
  • Договор купли-продажи.
  • Нотариальная доверенность.
  • Технический паспорт транспортного средства.

В некоторых нестандартных ситуациях, до осуществления аварийного вскрытия замков необходимо посоветоваться с соседями, чтобы они подтвердили факт проживания и владения недвижимостью. В этом случае перед началом вскрытия, мастер общается с жильцами проживающими с заказчиком по соседству, а также связывается с руководителями соседних организаций.

При отсутствии каких-либо документов и даже если нет возможности увидеться с соседями, работа будет проводиться только в присутствии полиции.

Вскрытие замков и конфиденциальность службы

Двери являются первой и часто главной защитой имущества наших клиентов. Поэтому ремонт, перекодировка и замена замков часто сопровождаются вопросами о конфиденциальности выполненных работ.

 Служба работает в полном соответствии с законодательством и гарантирует полную безопасность своим клиентам. Никакая информация о типах замков, ключей, защите собственности и имущества не будет разглашена мастерами и не дойдет до злоумышленников.

Мастер в присутствии собственника квартиры или офисного помещения распакует замок  из фабричной упаковки и сразу после установки конструкции вручает собственнику помещения полный комплект ключей. Старые ключи и замок остаются у клиента.

Мы дорожим вашей безопасностью и своей репутацией. Поэтому главным принципом нашей работы мы сделали конфиденциальность.

Наша служба поможет открыть любой замок, звоните нам!

Контакты

+7 (949) 911-01-01
+7 (949) 911-01-01

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Контакты

+7 (949) 911-01-01
+7 (949) 911-01-01

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