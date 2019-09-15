Вскрытие замков - от 1500р.

В данной ситуации необходимо обращение к специалисту, способному быстро и качественно произвести вскрытие замков донецких квартир. Именно поэтому, сегодня наша компания является профессиональным агентством, предоставляемым услугу вызова мастера вскрытия замком к вам домой. Мы работаем с 2004 года и смогли предоставить деятельную помощь тысячам жителей города.
Вскрытие замков в Донецке. Данные преимущества, а также ответственность работы мастеров, которые осуществляют процедуру замены или установки замка, дали нам возможность стать заслуженным лидером в своем сегменте услуг.
Жители города готовы доверить нам вскрытие замков донецких квартир или авто, зная, что мастер приступит к работе только в присутствии хозяина, а любых проблем с несанкционированным проникновением в ваш дом или транспортное средство в дальнейшем не возникнет.
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Услуги
Преимущества городской службы вскрытия замков
На сегодняшний день нам удалось создать лучшую команду специалистов, занимающих решением проблем с замками. Несмотря на специфику предоставляемой услуги, нам доверяют вскрытие своих квартир, сейфов и авто тысячи клиентов, зная что принципами каждого нашего сотрудника является:
— качественная работа со всеми видами замков, как дверных, так и автомобильных, благодаря которой, вскрытие или замена исключает любые повреждения;
— оперативность мастера, по аварийном вскрытии замков, в связи с которой, вам не только не придется долго ждать приезда работника, но и удастся получить результат в течении часа;
— низкая стоимость услуги, благодаря которой наша служба вскрытия замков пользуется заслуженным авторитетом у широкого круга клиентов.
Не упустите свой шанс воспользоваться услугами надежного партнера, позволяющего оперативно решить проблему со вскрытием замков разных видов. Профессиональные работники, которые проходят тщательный отбор, произведут аварийное вскрытие замков, полностью устранив проблему с закрытой дверью, а также установят взломостойкую систему защиты.
С нами вы можете быть полностью уверенными в высоком качестве и надежности устанавливаемых замков. Оперативная помощь нашей службы вскрытия замков в самый нужный момент, которую мы предоставляем, станет для вас лучшим решением.
Проблемы с которыми к нам обращаются:
Стоимость вскрытия замков
Называем точную цену по телефону, в отличие от других компаний, которые говорят только «от» — а верхний предел неограничен, и, как правило, по факту цена гораздо выше.
от 1500р
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Необходимые документы для аварийного вскрытия замков
Мы работаем официально. Перед тем, как будет производиться аварийное вскрытие замков, необходимо предоставить мастеру документ, подтверждающий право собственности, распоряжения на недвижимое имущество (квартиру, дом, гараж, офис) либо автомобиль.
В некоторых нестандартных ситуациях, до осуществления аварийного вскрытия замков необходимо посоветоваться с соседями, чтобы они подтвердили факт проживания и владения недвижимостью. В этом случае перед началом вскрытия, мастер общается с жильцами проживающими с заказчиком по соседству, а также связывается с руководителями соседних организаций.
При отсутствии каких-либо документов и даже если нет возможности увидеться с соседями, работа будет проводиться только в присутствии полиции.
Вскрытие замков и конфиденциальность службы
Двери являются первой и часто главной защитой имущества наших клиентов. Поэтому ремонт, перекодировка и замена замков часто сопровождаются вопросами о конфиденциальности выполненных работ.
Служба работает в полном соответствии с законодательством и гарантирует полную безопасность своим клиентам. Никакая информация о типах замков, ключей, защите собственности и имущества не будет разглашена мастерами и не дойдет до злоумышленников.
Мастер в присутствии собственника квартиры или офисного помещения распакует замок из фабричной упаковки и сразу после установки конструкции вручает собственнику помещения полный комплект ключей. Старые ключи и замок остаются у клиента.
Мы дорожим вашей безопасностью и своей репутацией. Поэтому главным принципом нашей работы мы сделали конфиденциальность.
Наша служба поможет открыть любой замок, звоните нам!